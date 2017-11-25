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Регион 25.11.2017 20:02

В Грузии 27 ноября объявлен траур по жертвам пожара в гостинице в Батуми

В Грузии 27 ноября объявлено днем общенационального траура по жертвам пожара, произошедшего в гостинице "Лео Гранд" в Батуми, говорится в заявлении пресс-службы администрации правительства Грузии.

"Правительство Грузии вместе с населением страны скорбит по погибшим во время трагедии, произошедшей в гостинице "Лео Гранд" в Аджарии. В день траура в память о погибших, по всей Грузии будут приспущены государственные флаги", - говорится в сообщении.

В результате сильного пожара, произошедшего в пятницу вечером в гостинице "Лео Гранд", погибли 11 человек - 10 граждан Грузии и один гражданин Ирана. Более 20 человек, среди которых пять граждан Турции и один гражданин Израиля, были госпитализированы. К настоящему времени в медицинских учреждениях Батуми продолжают лечение четверо пострадавших.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПОЖАР, ЖЕРТВЫ, ТРАУР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]