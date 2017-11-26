Тегеран предупредил Европу о возможных мерах в ответ на угрозы Ирану

В случае угроз Ирану со стороны европейских стран Тегеран может пойти на увеличение дальности полета имеющихся у него ракет, предупредил заместитель командующего Корпусом стражей иранской революции бригадный генерал Хоссейн Салами.

"Пока мы не чувствуем угрозы со стороны Европы, мы не увеличиваем дальность полета наших ракет. Но если Европа захочет нам угрожать, мы увеличим дальность", - цитирует военачальника иранское информагентство "Фарс".

Он отметил, что в настоявшее время радиус поражения иранских ракет достигает 2 тыс. км, "и это не по технологическим причинам". Заместитель командующего пояснил, что это соответствует "стратегической доктрине" Ирана.