В результате взрыва на востоке Китая есть жертвы и пострадавшие - полиция

Два человека погибли, около 30 пострадали в результате взрыва в городе Нинбо восточной китайской провинции Чжэцзян в воскресенье утром, сообщила местная полиция.
Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, отмечается в сообщении.
Взрыв произошел примерно в 08:50 по местному времени (03:50 мск) в районе Цзянбэй, "нанесен ущерб близлежащим районам, есть пострадавшие", - информируют местные СМИ.
СМИ сообщают, что несколько домов вблизи места взрыва полностью разрушены, ущерб причинен значительному числу строений. Пока установлено, что взрыв произошел на нежилом этаже здания.
Начато расследование причин и обстоятельств происшествия.
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