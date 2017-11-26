В результате взрыва на востоке Китая есть жертвы и пострадавшие - полиция

Два человека погибли, около 30 пострадали в результате взрыва в городе Нинбо восточной китайской провинции Чжэцзян в воскресенье утром, сообщила местная полиция.

Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, отмечается в сообщении.

Взрыв произошел примерно в 08:50 по местному времени (03:50 мск) в районе Цзянбэй, "нанесен ущерб близлежащим районам, есть пострадавшие", - информируют местные СМИ.

СМИ сообщают, что несколько домов вблизи места взрыва полностью разрушены, ущерб причинен значительному числу строений. Пока установлено, что взрыв произошел на нежилом этаже здания.

Начато расследование причин и обстоятельств происшествия.