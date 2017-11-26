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Дальнее зарубежье 26.11.2017 09:26

В результате взрыва на востоке Китая есть жертвы и пострадавшие - полиция

Два человека погибли, около 30 пострадали в результате взрыва в городе Нинбо восточной китайской провинции Чжэцзян в воскресенье утром, сообщила местная полиция.

Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, отмечается в сообщении.

Взрыв произошел примерно в 08:50 по местному времени (03:50 мск) в районе Цзянбэй, "нанесен ущерб близлежащим районам, есть пострадавшие", - информируют местные СМИ.

СМИ сообщают, что несколько домов вблизи места взрыва полностью разрушены, ущерб причинен значительному числу строений. Пока установлено, что взрыв произошел на нежилом этаже здания.

Начато расследование причин и обстоятельств происшествия.

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Тэги: КИТАЙ, ГОРОД, ВЗРЫВ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]