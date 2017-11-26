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Дальнее зарубежье 26.11.2017 10:26

Беспорядки прошли в центре Брюсселя

Развернутое в центре Брюсселя во второй половине дня в субботу полицейское подразделение по борьбе с массовыми беспорядками задержало более 70 участников погрома в коммерческом квартале авеню Луиз, сообщила прокуратура.

"Ситуация под контролем. Полиция продолжает проявлять бдительность", - написал в своем "Твиттере" бургомистр Брюсселя Филипп Клоз.

Задержанные - молодые люди 15-18 лет.

"В результате беспорядков, имевших место наряду с манифестацией, произведены задержания и усилено присутствие полиции", - сообщило вечером в субботу управление центральной полицейской зоны города, призвав граждан избегать по возможности квартала, где произошли беспорядки.

Как сообщалось, группа погромщиков внедрилась в ряды участников разрешенной властями манифестации протеста против рабства, в которое попадают африканские мигранты в Ливии. После завершения акции на площади перед Дворцом правосудия хулиганы скрыли лица под масками, ринулись в один из наиболее дорогих коммерческих кварталов города на авеню Луиз, стали бросать камни в витрины, громить и грабить бутики.

По предварительным данным, погромлены магазины Damart и Caroline Bis, поврежден полицейский автомобиль.

Властям пришлось высылать на место водомет для разгона толпы. Был задействован полицейский вертолет. Около 18:00 местного времени из-за полицейской операции пришлось закрыть станцию метро "Луиз", которую открыли через два часа. Движение наземного транспорта в квартале также было на время блокировано.

"В Брюсселе нарушители порядка в очередной раз вели себя недопустимым образом. Кризисный центр внимательно следит за ситуацией вместе с полицией", - написал в своем "Твиттере" глава МВД Бельгии Ян Ямбон.

"Брюссельцы натерпелись достаточно насилия от тех, кто громит магазины, уничтожает имущество. Они наносят вред имиджу нашего города, нашего региона. Мы все должны реагировать (нулевая терпимость, гражданственность, предупреждение, воспитание, социальное сплочение)", - в свою очередь также в "Твиттере" заявил министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, БРЮССЕЛЬ, БЕСПОРЯДКИ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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