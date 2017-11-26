Извержение вулкана на индонезийском острове Бали привело к отмене ряда авиарейсов - власти

Власти индонезийского острова Бали сообщили об отмене более 10 международных и нескольких местных авиарейсов в связи с извержением вулкана Агунг, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
В минувшую субботу произошло второе за неделю извержение вулкана, вулканический пепел поднялся на высоту 1,5 км, засыпав тонким слоем близлежащие населенные пункты.
Власти потребовали эвакуации населенных пунктов, расположенных ближе 7,5 км от вулкана.
Хотя власти и заявляют, что извержение не представляет опасности для этого популярного туристического острова, они в целях предосторожности отменили прилет и отлет 13 международных авиарейсов.
Так, австралийская авиакомпания Jetstar отменила девять рейсов в субботу, предупредив, что откладывает полеты на Бали и в воскресенье до прояснения ситуации. В то же время международный аэропорт острова продолжает считаться открытым.
В настоящее время пепел относит ветром в сторону от международного аэропорта, однако в нем продолжают ждать самолетов более 2 тыс. человек.
Трагедией стало извержение Агунга в 1963 году, когда погибли более 1 тыс. человек.
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