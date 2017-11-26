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СНГ 26.11.2017 11:20

Число погибших в результате столкновения тепловоза с "маршруткой" на западе Казахстана увеличилось до девяти человек

В Мангистауской области (на западе Казахстана) увеличилось до девяти число погибших и пострадавших в результате столкновения пассажирской "Газели" и тепловоза на железнодорожном переезде.

"Погибли девять человек, еще 27 человек госпитализированы. Девять человек находятся в реанимации", - сообщили в воскресенье агентству "Интерфакс-Казахстан" в прокуратуре города Жанаозен.

Ранее сообщалось о шести погибших и семерых пострадавших.

По сведениям прокуратуры города, в "Газели" в момент аварии находилось 36 человек, 20 из них - несовершеннолетние студенты, которые возвращавлись домой после занятий. Среди погибших один несовершеннолетний.

"Начато досудебное расследование по ст. 344 ч.3 и по ст. 345 УК Казахстана", - добавили в прокуратуре.

Как сообщалось, в минувшую субботу в поселке Тенге близ города Жанаозена пассажирская "Газель" столкнулась с тепловозом на железнодорожном переезде.

Пресс-служба АО "КТЖ - Грузовые перевозки" позднее уточняла, что авария произошла на регулируемом переезде участка Узень-Болашак Мангистауского отделения дороги.

"Устройства переездной сигнализации работали исправно. При следовании со скоростью 60 км/час машинист тепловоза увидел на путях автомобиль и применил экстренное торможение. Столкновения избежать не удалось", - говорилось в сообщении пресс-службы нацкомпании "Казахстан темир жолы" (КТЖ).

Причины происшествия расследует специальная комиссия.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АВАРИЯ, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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