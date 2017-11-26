В Мангистауской области (на западе Казахстана) увеличилось до девяти число погибших и пострадавших в результате столкновения пассажирской "Газели" и тепловоза на железнодорожном переезде.
"Погибли девять человек, еще 27 человек госпитализированы. Девять человек находятся в реанимации", - сообщили в воскресенье агентству "Интерфакс-Казахстан" в прокуратуре города Жанаозен.
Ранее сообщалось о шести погибших и семерых пострадавших.
По сведениям прокуратуры города, в "Газели" в момент аварии находилось 36 человек, 20 из них - несовершеннолетние студенты, которые возвращавлись домой после занятий. Среди погибших один несовершеннолетний.
"Начато досудебное расследование по ст. 344 ч.3 и по ст. 345 УК Казахстана", - добавили в прокуратуре.
Как сообщалось, в минувшую субботу в поселке Тенге близ города Жанаозена пассажирская "Газель" столкнулась с тепловозом на железнодорожном переезде.
Пресс-служба АО "КТЖ - Грузовые перевозки" позднее уточняла, что авария произошла на регулируемом переезде участка Узень-Болашак Мангистауского отделения дороги.
"Устройства переездной сигнализации работали исправно. При следовании со скоростью 60 км/час машинист тепловоза увидел на путях автомобиль и применил экстренное торможение. Столкновения избежать не удалось", - говорилось в сообщении пресс-службы нацкомпании "Казахстан темир жолы" (КТЖ).
Причины происшествия расследует специальная комиссия.
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