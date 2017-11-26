Туроператоры опасаются, что рост цен на отели и авиабилеты отпугнет туристов от ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу 2018 года не вызывает энтузиазма у большинства туроператоров по въезду, опыт других стран показывает, что такие события, в основном, привлекают болельщиков, а туристы предпочитают в это время избегать поездок в принимающую страну, заявила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

"Крупные международные спортивные события сами по себе не способствуют притоку туристов, как показывает статистика заполняемости отелей в городах, которые принимали такие соревнования. Так, заполняемость отелей во время чемпионата мира по футболу в Германии (2006 год) выросла всего на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2005 года, на 8% - во время проведения Олимпийских игр в Лондоне (2012 год). Показатель упал на 39% во время проведения Олимпийских игр в Пекине (2008 год), на 5,3% - в Афинах (2004 год) и на 6,3% - в Сиднее (2000 год)", - сказала она.

По словам директора по въездному туризму компании "Интурист" Нины Жаровой, цены на авиабилеты и размещение во время ЧМ-2018 выросли в несколько раз. "Европейцы точно не готовы платить такие деньги. Китайцы, может быть, поедут, но с ними до сих пор нет ясности", - рассказала она.

Директор компании "Русские каникулы" Борис Молочник рассказал РСТ, что из-за высоких цен партнеры в Европе и Латинской Америке отказались присылать туристов в Россию на время чемпионата.

Компания "Интурист" предполагает, что при таких высоких ценах на чемпионат не поедут и болельщики. "А если поедут, то предпочтут остановиться в хостеле. Из каких-то стран прилетят на своих чартерах на день-два, чтобы минимизировать расходы. А скандинавы, насколько я знаю, решили организовать кемпинг недалеко от границы с нами и транслировать матчи", - рассказала Н.Жарова.

Эксперты также отмечают недостаток точной информации о ЧМ-2018. К примеру, партнеры интересуются, будет ли задействована Красная площадь под массовые мероприятия, а туроператоры не знают, что ответить.

Некоторые операторы настроены более оптимистично. Генеральный директор компании "Свой ТС" Сергей Войтович считает, что туроператоры могут точечно вставлять свои группы во временные "окошки" в расписании игр чемпионата, в частности, между групповым этапом и финальными встречами команд. Он также уверен, что событие даст мощный толчок развитию туризма по окончании игр. Кроме того, на матчи приедут болельщики, которые иначе вообще никогда бы не собрались в Россию.

Команды 32 стран будут бороться на Чемпионате мира по футболу 2018 года в 11 городах России - в Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Петербурге, Саранске и Сочи. Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года.