Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0152 RUR   0.0291 GBR   2.2597 TRY   0.4327

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.02 Brent   63.32

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° Завтра 10° 28 Ноя 29 Ноя 11°

СНГ 26.11.2017 13:04

Жертвами перестрелки в ресторане в Краснодарском крае стали три человека, включая офицера Росгвардии - источник

Три человека погибли в результате ночной перестрелки в ресторане Армавира (Краснодарский край), один из убитых - врио начальника отдела вневедомственной охраны города, сообщил в воскресенье агентству "Интерфакс-Юг" источник в оперативных службах региона.

"Бытовой конфликт между посетителями заведения превратился в перестрелку, в результате которой трое погибли, в том числе офицер Росгвардии. Один из потерпевших погиб на месте, двое были госпитализированы, но спасти им жизнь не удалось", - сказал источник.

Тем временем, в пресс-службе следственного управления СКР по краю информацию о жертвах перестрелки подтвердили, однако не уточнили подробностей.

"По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более человек). В рамках расследования назначен целый комплекс экспертиз, включая баллистическую", - сообщила агентству "Интерфакс-Юг" официальный представитель следственного управления СКР по краю Наталья Смяцкая.

Ранее со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказского округа войск Росгвардии сообщалось, что в ночь на воскресенье в Армавире был убит врио начальника отдела вневедомственной охраны города .

По информации пресс-службы, около 03:20 мск офицер стал очевидцем конфликта, который попытался предотвратить. В результате он получил ранение и скончался в больнице, куда был доставлен. Инцидент произошел во внеслужебное время".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АРМАВИР, ПЕРЕСТРЕЛКА, ПОГИБШИЕ


Похожие новости


Армавирская станция предупреждения о ракетном нападении сможет компенсировать потерю РЛС в Габале - генконструктор СПРН

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]