Жертвами перестрелки в ресторане в Краснодарском крае стали три человека, включая офицера Росгвардии - источник

Три человека погибли в результате ночной перестрелки в ресторане Армавира (Краснодарский край), один из убитых - врио начальника отдела вневедомственной охраны города, сообщил в воскресенье агентству "Интерфакс-Юг" источник в оперативных службах региона.

"Бытовой конфликт между посетителями заведения превратился в перестрелку, в результате которой трое погибли, в том числе офицер Росгвардии. Один из потерпевших погиб на месте, двое были госпитализированы, но спасти им жизнь не удалось", - сказал источник.

Тем временем, в пресс-службе следственного управления СКР по краю информацию о жертвах перестрелки подтвердили, однако не уточнили подробностей.

"По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более человек). В рамках расследования назначен целый комплекс экспертиз, включая баллистическую", - сообщила агентству "Интерфакс-Юг" официальный представитель следственного управления СКР по краю Наталья Смяцкая.

Ранее со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказского округа войск Росгвардии сообщалось, что в ночь на воскресенье в Армавире был убит врио начальника отдела вневедомственной охраны города .

По информации пресс-службы, около 03:20 мск офицер стал очевидцем конфликта, который попытался предотвратить. В результате он получил ранение и скончался в больнице, куда был доставлен. Инцидент произошел во внеслужебное время".