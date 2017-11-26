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Дальнее зарубежье 26.11.2017 13:40

Столкновения между исламистами и полицией в Пакистане продолжаются второй день

В воскресенье в Пакистане продолжились ожесточенные столкновения между активистами исламской партии и силами правопорядка, сообщают мировые СМИ.

В предшествующие дни в ходе столкновений, информируют СМИ, погибли не менее шести человек, а в субботу пострадали более 120, из которых не менее 80 полицейских.

Поводом для недовольства исламистов послужили поправки в закон о выборах.

Полиция и спецназ окружили разбитый протестующими лагерь. Армия пока не участвует в столкновениях, хотя правительство призвало армейские подразделения быть в состоянии готовности.

Представитель протестующих заявил журналистам, что акция будет продолжаться. "Нас тысячи, и мы не уйдем. Мы будем бороться до конца", - сказал представитель исламистов.

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Тэги: ПАКИСТАН, ИСЛАМИСТЫ, ПОЛИЦИЯ, СТОЛКНОВЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]