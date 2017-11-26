Столкновения между исламистами и полицией в Пакистане продолжаются второй день

В воскресенье в Пакистане продолжились ожесточенные столкновения между активистами исламской партии и силами правопорядка, сообщают мировые СМИ.

В предшествующие дни в ходе столкновений, информируют СМИ, погибли не менее шести человек, а в субботу пострадали более 120, из которых не менее 80 полицейских.

Поводом для недовольства исламистов послужили поправки в закон о выборах.

Полиция и спецназ окружили разбитый протестующими лагерь. Армия пока не участвует в столкновениях, хотя правительство призвало армейские подразделения быть в состоянии готовности.

Представитель протестующих заявил журналистам, что акция будет продолжаться. "Нас тысячи, и мы не уйдем. Мы будем бороться до конца", - сказал представитель исламистов.