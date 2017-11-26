"Дипломатический марафон" президента РФ Владимира Путина по урегулированию ситуации в Сирии будет продолжаться, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Здесь президент Путин предпринял насыщенный дипломатический марафон. Можно сказать, что, конечно, он будет так или иначе продолжаться," - сказал Д.Песков в интервью программе "Вести недели" (ВГТРК), комментируя переговоры президента по сирийской проблематике в Сочи.

"Поработать ещё предстоит изрядно", - отметил он.