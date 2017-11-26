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СНГ 26.11.2017 14:12

Путин продолжит переговорный "марафон" по урегулированию ситуация в Сирии - Песков

"Дипломатический марафон" президента РФ Владимира Путина по урегулированию ситуации в Сирии будет продолжаться, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Здесь президент Путин предпринял насыщенный дипломатический марафон. Можно сказать, что, конечно, он будет так или иначе продолжаться," - сказал Д.Песков в интервью программе "Вести недели" (ВГТРК), комментируя переговоры президента по сирийской проблематике в Сочи.

"Поработать ещё предстоит изрядно", - отметил он.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]