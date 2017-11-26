В ЕС заявили, что новый российский закон о СМИ-иноагентах угрожает свободе слова

Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы заявил, что новый российский закон о СМИ-иноагентах угрожает свободе прессы.

"Законодательство об "иностранных агентах" идет вразрез с обязательствами и обязанностями России в области прав человека, а распространение его действия на иностранные СМИ в дополнение к существующему применению к российским НПО представляет дополнительную угрозу для свободных и независимых СМИ и доступа к информации и является еще одной попыткой сократить пространство для независимых голосов в России", - говорится в коммюнике, распространенном в воскресенье в Брюсселе.

Как отмечается в документе, Европейский союз имеет давнюю и четкую позицию о том, что "существующее российское законодательство об определении НПО в качестве "иностранных агентов" и следующие из него штрафы, проверки и стигматизация в отношении соответствующих организаций еще больше ужесточают ограничения на осуществление основных свобод в России, потребляют скудные ресурсы НПО и препятствуют созданию независимого гражданского общества в стране".

Президент РФ Владимир Путин в субботу подписал закон, позволяющий приравнивать к иностранным агентам зарубежные СМИ.