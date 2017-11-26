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Дальнее зарубежье 26.11.2017 14:40

В ЕС заявили, что новый российский закон о СМИ-иноагентах угрожает свободе слова

Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы заявил, что новый российский закон о СМИ-иноагентах угрожает свободе прессы.

"Законодательство об "иностранных агентах" идет вразрез с обязательствами и обязанностями России в области прав человека, а распространение его действия на иностранные СМИ в дополнение к существующему применению к российским НПО представляет дополнительную угрозу для свободных и независимых СМИ и доступа к информации и является еще одной попыткой сократить пространство для независимых голосов в России", - говорится в коммюнике, распространенном в воскресенье в Брюсселе.

Как отмечается в документе, Европейский союз имеет давнюю и четкую позицию о том, что "существующее российское законодательство об определении НПО в качестве "иностранных агентов" и следующие из него штрафы, проверки и стигматизация в отношении соответствующих организаций еще больше ужесточают ограничения на осуществление основных свобод в России, потребляют скудные ресурсы НПО и препятствуют созданию независимого гражданского общества в стране".

Президент РФ Владимир Путин в субботу подписал закон, позволяющий приравнивать к иностранным агентам зарубежные СМИ.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, СМИ, ЗАКОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]