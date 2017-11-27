Президент Гондураса и его основной соперник объявили о победе на выборах, не дожидаясь официальных результатов

Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес заявил о своей победе на президентских выборах, не дожидаясь официального объявления результатов голосования, сообщают западные СМИ.

"Результаты более чем понятны: мы победили на этих выборах", - заявил Х.Эрнандес в своем обращении в Тегусигальпе.

"Спасибо всем за вклад в укрепление демократии. Мы лидируем и планируем безоговорочно победить", - написал президент в "Твиттере".

В то же время кандидат от коалиции "Альянс оппозиции против диктатуры" Сальвадор Насралья - главный соперник Х.Эрнандеса на выборах - также объявил о своей победе.

Ранее оппозиция Гондураса выступала с критикой решения Конституционного суда, позволившего Х.Эрнандесу баллотироваться в президенты на выборах 2017 года, что, по мнению противников президента, нарушает конституцию 1982 года, запрещающей президенту страны избираться на второй срок.

В 2009 году Гондурас уже сталкивался с конституционным кризисом, когда президент Мануэль Селайя планировал провести референдум о возможности переизбрания президента на второй срок. Тогда инициатива в итоге вылилась в попытку государственного переворота.

Мониторинг со стороны Армении проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика, Огниен Йович и Мартин Шустер

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