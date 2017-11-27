Литовский президент Даля Грибаускайте подписала так называемый "закон Магнитского", которым запрещен въезд в страну иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.
"Верховенство закона и уважение к правам человека являются неотъемлемыми составляющими правового государства. Те, кто попирает общепризнанные права человека и свободы, обязан знать, что в демократическом мире они нежелательны", - говорится в пресс-релизе президентского ведомства.
Литва стала четвертым государством в мире, принявшим такой правовой акт. "Закон Магнитского" есть в США, Эстонии и Канаде.
Согласно принятым поправкам к Закону о правовом статусе иностранцев, предлагается запретить иностранцу въезд в Литву не более, чем на пять лет, если имеется серьезное основание полагать, что он совершил в зарубежном государстве тяжкое или очень тяжкое преступление против личности, в результате чего были нарушены права человека и свободы, если он совершил коррупционное преступление, занимался отмыванием денег, подстрекал или иным образом участвовал в совершении таких преступлений, а также если он включен в национальный список нежелательных иностранцев, составленный страной - членом Евросоюза (ЕС), Европейской ассоциации свободной торговли, НАТО.
Решение запретить таким иностранцам въезд в Литву по предложению министра иностранных дел будет принимать министр внутренних дел.
В законе также установлена возможность не сообщать включенному в список нежелательных лиц иностранцу о принятом в его отношении решении. Предлагается не сообщать о принятом решении, если это может навредить интересам государственной безопасности, обороны, общественной безопасности.
Ранее посол в Литве Александр Удальцов, комментируя по просьбе "Интерфакса" подготовку закона, заявил, в частности: "Конечно, мы вынуждены будем ответить на очередной недружественный шаг Литвы и закроем въезд в Россию ряду нежелательных лиц из этой страны. А претендентов на эту роль сейчас здесь немало".
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