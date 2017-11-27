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Внешняя политика 27.11.2017 11:38

Баку и Кабул планируют подписание 5 документов в рамках визита президента Афганистана в Азербайджан

Кабул и Баку планируют подписать 5 документов в рамках визита в Азербайджан президента Афганистана Ашрафа Гани.

Как сообщалось ранее, президент Афганистана А.Гани на текущей неделе посетит Азербайджан.

"В рамках визита между сторонами планируется подписание 5 документов", - сказал посол Афганистана в Баку Мухаммед Таги Халили на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, в частности, стороны планируют подписать документы о сотрудничестве в сфере безопасности, образования, инвестиций, авиации.

"Кроме этого, будет подписано соглашение, создающее правовые основы для обучения афганских военнослужащих в Азербайджане", - добавил посол.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АФГАНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, ДОКУМЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]