Баку и Кабул планируют подписание 5 документов в рамках визита президента Афганистана в Азербайджан

Кабул и Баку планируют подписать 5 документов в рамках визита в Азербайджан президента Афганистана Ашрафа Гани.

Как сообщалось ранее, президент Афганистана А.Гани на текущей неделе посетит Азербайджан.

"В рамках визита между сторонами планируется подписание 5 документов", - сказал посол Афганистана в Баку Мухаммед Таги Халили на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, в частности, стороны планируют подписать документы о сотрудничестве в сфере безопасности, образования, инвестиций, авиации.

"Кроме этого, будет подписано соглашение, создающее правовые основы для обучения афганских военнослужащих в Азербайджане", - добавил посол.

Р.Бабаев