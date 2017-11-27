Исламский мир продолжит поддерживать Азербайджан в вопросе Карабаха – посол Афганистана в Баку

Исламский мир поддерживает справедливую позицию Азербайджана в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, заявил посол Афганистана в Баку Мухаммед Таги Халили.
«Все исламские государства поддерживают и продолжат оказывать поддержку Азербайджану в вопросе справедливого урегулирования армяно-азербайджанского конфликта», - подчеркнул М.Т.Халили в понедельник на пресс-конференции.
Он отметил, что афганский народ с первых дней нагорно-карабахского конфликта принял близко к сердцу трагедию азербайджанцев.
«С первых дней этой трагедии афганский народ был рядом с азербайджанским. Афганистан в рамках различных международных организаций, в том числе ООН и ОИС, выступает с единой с Азербайджаном позиции. Мы против международного терроризма и осуждаем любые его проявления», - подчеркнул посол М.Т.Халили.
Р.Бабаев
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