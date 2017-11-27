В Мингечевирском промпарке создается коммунальная инфраструктура

ООО «Сумгайытский химико-промышленный парк» отбирает компанию для подготовки проектно-сметной документации работ по созданию коммунальной и дорожной инфраструктуры на территории Мингечевирского промышленного парка.

Отбор проводится методом опроса котировок.

По условиям, претенденты должны подготовить проектно-сметную документацию по созданию на территории 14,8 га соответствующей инфраструктуры, в том числе электросети, газопровода, забора и контрольных пунктов, автомобильных дорог, линии для питьевой, технической воды и др.

Предложения будут принимать до 4 декабря 2017 года, вскрытие пакета предложений состоится 5 декабря.

Госпошлина за участие в отборе составляет 400 манатов.

Контактный телефон: 012488 80 85.

На территории Мингечевирского промышленного парка будет построено 9 фабрик. Предприятия на территории пропарка будут производить хлопчатобумажную, шерстяную, акриловую пряжу, кожаные изделия, носки, обувь. Первичные инвестиции в проекты в Мингечевирском промпарке превысят 100 млн манатов. На предприятиях в парке на начальном этапе будут заняты 2 тыс. человек. После того, как парк заработает на полную мощность, число работающих увеличится до 5,5 тыс. человек.

Б.Рустамбеков