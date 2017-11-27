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СНГ 27.11.2017 12:31

Литва передаст Украине вооружений почти на 2 млн. евро

Литва планирует передать Украине более 7 тысяч автоматов Калашникова, патроны и другое оружие, в том числе противотанковое.

Это предусмотрено в проекте постановления литовского правительства.

Стоимость передаваемых вооружений сейчас составляет 1,93 млн. евро, на его приобретение Литва потратила более 3 млн. евро, указано в проекте постановления.

Большую часть передаваемых более чем 7 тысяч единиц оружия составляют автоматы Калашникова, которые больше не используются литовской армией, а также почти 2 млн. патронов к ним.

Также будет передано более чем 80 пулеметов, более десяти минометов, противотанковое оружие, отмечается в документе.

Литва уже не первый раз передает Вооруженным силам Украины (ВСУ) ненужное вооружение, в связи с чем получила ноту от России.

Первый раз Литва передала элементы вооружений Украине в 2014 году, вскоре после того, как на Востоке Украины начался конфликт.

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Тэги: ЛИТВА, УКРАИНА, ВООРУЖЕНИЯ, ПЕРЕДАЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]