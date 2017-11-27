ФБР не сообщило многим жертвам хакерских атак Fancy Bear о взломах - агентство

ФБР США за последний год не сообщило многим американским госслужащим о том, что они стали жертвами хакерской атаки Fancy Bear, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Журналисты агентства провели собственное расследование и опросили ряд официальных лиц, чьи данные были обнародованы после хакерской атаки на почтовые сервисы Демократической партии США в 2016 году.

Из 80 людей, согласившихся ответить на вопросы АП, только двое сообщили, что ФБР предупредило их о произошедшем взломе, в остальных случаях жертвы хакеров узнавали об утечке собственных данных из открытых источников или после получения запросов на комментарий от корреспондентов "Ассошиэйтед пресс".

В ФБР на вопросы об уведомлениях жертв хакеров отвечать отказались, отметив, что "Бюро регулярно уведомляет лиц и организации об информации, носящей потенциальную угрозу".

Fancy Bear - группа хакеров, которых на Западе связывают с РФ и которая, по данным американских спецслужб, стоит за кибератаками во время предвыборной кампании в США в 2016 году,