ФБР не сообщило многим жертвам хакерских атак Fancy Bear о взломах - агентство

ФБР США за последний год не сообщило многим американским госслужащим о том, что они стали жертвами хакерской атаки Fancy Bear, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
Журналисты агентства провели собственное расследование и опросили ряд официальных лиц, чьи данные были обнародованы после хакерской атаки на почтовые сервисы Демократической партии США в 2016 году.
Из 80 людей, согласившихся ответить на вопросы АП, только двое сообщили, что ФБР предупредило их о произошедшем взломе, в остальных случаях жертвы хакеров узнавали об утечке собственных данных из открытых источников или после получения запросов на комментарий от корреспондентов "Ассошиэйтед пресс".
В ФБР на вопросы об уведомлениях жертв хакеров отвечать отказались, отметив, что "Бюро регулярно уведомляет лиц и организации об информации, носящей потенциальную угрозу".
Fancy Bear - группа хакеров, которых на Западе связывают с РФ и которая, по данным американских спецслужб, стоит за кибератаками во время предвыборной кампании в США в 2016 году,
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