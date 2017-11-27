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Дальнее зарубежье 27.11.2017 13:04

ФБР не сообщило многим жертвам хакерских атак Fancy Bear о взломах - агентство

ФБР США за последний год не сообщило многим американским госслужащим о том, что они стали жертвами хакерской атаки Fancy Bear, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Журналисты агентства провели собственное расследование и опросили ряд официальных лиц, чьи данные были обнародованы после хакерской атаки на почтовые сервисы Демократической партии США в 2016 году.

Из 80 людей, согласившихся ответить на вопросы АП, только двое сообщили, что ФБР предупредило их о произошедшем взломе, в остальных случаях жертвы хакеров узнавали об утечке собственных данных из открытых источников или после получения запросов на комментарий от корреспондентов "Ассошиэйтед пресс".

В ФБР на вопросы об уведомлениях жертв хакеров отвечать отказались, отметив, что "Бюро регулярно уведомляет лиц и организации об информации, носящей потенциальную угрозу".

Fancy Bear - группа хакеров, которых на Западе связывают с РФ и которая, по данным американских спецслужб, стоит за кибератаками во время предвыборной кампании в США в 2016 году,

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Тэги: США, ФБР, ХАКЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]