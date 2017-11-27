Баку и Кабул в начале 2018 года проведут I заседания совместной рабгруппы по экономическому сотрудничество – посол Афганистана

Баку и Кабул создадут совместную рабочую группу по экономическому сотрудничеству, заявил посол Афганистана в Баку Мухаммед Таги Халили.

«Азербайджан и Афганистан создадут совместную рабочую группу по экономическому сотрудничеству, первое заседание которой состоится в начале 2018 года», - подчеркнул М.Т.Халили в понедельник на пресс-конференции.

По его словам, Кабул готов воспользоваться возможностями, которая создает железная дорогая Баку-Тбилиси-Карс.

Кроме этого, он считает, что по ж/д Баку-Тбилиси-Карс может осуществляться перевозка грузов в рамках проекта Lapis lazuli ("Лазурит").

Как сообщалось ранее, Афганистан, Азербайджан, Грузия, Турция и Туркмения в начале ноября заключили соглашение о создании транзитного транспортного коридора Lapis lazuli.

Сеть морских, авиа-, автомобильных и железнодорожных маршрутов свяжет афганские города Акина в провинции Фарьяб и Тургунди в провинции Герат, портовый город Туркменбаши в Туркмении, Баку в Азербайджане, Тбилиси, Поти и Батуми в Грузии и города Стамбул, Карс в Турции с дальнейшим выходом на транспортную систему Европы.

Маршрут Акина - пролив Босфор протяженностью 3,28 тыс. км можно будет преодолеть за 7-9 дней, а время транспортировки по маршруту Тургунди - пролив Босфор длиной в 3,05 тыс. км составит 6-7 дней.

Проект предусматривает модернизацию транспортной инфраструктуры (автомобильной, железнодорожной и морской), и таможенную интеграцию стран - участниц, в том числе посредством облегчения таможенного оформления и порядка выдачи деловых виз для бизнесменов.

При этом "Лазурит" вписывается в такие транспортные проекты, как коридор ЦАРЭС-2 (Средиземноморье - Восточная Азия), железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Азиатский международный железнодорожный коридор.

Институциональными партнерами по проекту коридора "Лазурит" стоимостью более $2 млрд, выступают такие страны, как Китай, Киргизия, Таджикистан, Иран, Турция, США, а также международный финорганизации - Азиатский банк развития и Всемирный банк.

Р.Бабаев