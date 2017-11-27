За пять лет более 200 тыс. человек в исламских странах погибли или пострадали в результате терактов

За последние пять лет в результате террористических актов в исламских странах были ранены или убиты более 200 тыс. человек, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на данные Антитеррористической коалиции исламских стран.
За этот период террористы своими атаками нанесли экономике этих стран ущерб в $348 млрд.
Наиболее пострадавшими от терактов странами названы Ирак, Афганистан, Пакистан и Нигерия: более 70% жертв от террористических атак пришлись на эти четыре государства.
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