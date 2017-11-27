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ТЭК 27.11.2017 12:50

Азербайджан за 9 месяцев сократил экспорт полиэтилена на 7%, увеличил выручку на 0,1%

Азербайджан в январе-сентябре 2017 года сократил экспорт полиэтилена на 7% - до 56,997 тыс. тонн, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

"Согласно статистическим данным за 9 месяцев текущего года экспортировано 56,997 тыс. тонн полиэтилена на сумму $57 млн 87,5 тыс. Несмотря на то что объем экспорта сократился на 7%, выручка от экспорта данной продукции увеличилась на 0,1%", - отметили в Госкомстате.

За отчетный период из Азербайджана экспортировано 176,9 тыс. тонн нефтяного кокса, что 37,8% больше аналогичного периода прошлого года. Средства, вырученные от экспорта нефтяного кокса, составили $10 млн 619,8 тыс. (рост на 37,1%).

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПОЛИЭТИЛЕН, КОКС, ЭКСПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]