Азербайджан за 9 месяцев сократил экспорт полиэтилена на 7%, увеличил выручку на 0,1%

Азербайджан в январе-сентябре 2017 года сократил экспорт полиэтилена на 7% - до 56,997 тыс. тонн, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

"Согласно статистическим данным за 9 месяцев текущего года экспортировано 56,997 тыс. тонн полиэтилена на сумму $57 млн 87,5 тыс. Несмотря на то что объем экспорта сократился на 7%, выручка от экспорта данной продукции увеличилась на 0,1%", - отметили в Госкомстате.

За отчетный период из Азербайджана экспортировано 176,9 тыс. тонн нефтяного кокса, что 37,8% больше аналогичного периода прошлого года. Средства, вырученные от экспорта нефтяного кокса, составили $10 млн 619,8 тыс. (рост на 37,1%).

Б.Рустамбеков