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Дальнее зарубежье 27.11.2017 13:14

Мощный циклон движется на Пхукет

Мощный циклон движется на тайский Пхукет, на острове ожидаются сильные дожди, сообщает в понедельник портал "Новости Пхукета".

Синоптики сообщают, что зона пониженного давления движется из Южно-Китайского моря. Циклон должен пройти над южным Таиландом (включая Пхукет) в ближайшие дни.

Как сообщает Метеорологический департамент Таиланда (ТМD), сильные дожди на Пхукете и в других южных провинциях ожидаются с 28 ноября по 1 декабря. Волны в Андаманском море могут достигать высоты два-три метра.

Синоптики просят жителей и туристов следить за сообщениями о погоде и быть готовыми к возможным локальным наводнениям.

Ранее губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг распорядился подготовиться к ливням и возможным наводнениям.

Пхукет в 2016 году принял в полтора раза больше российских туристов, чем годом ранее. В общей сложности Таиланд в прошлом году посетили более 1 млн российских туристов, из которых около 50% выбрали для отдыха Пхукет. Средняя продолжительность отдыха россиян на Пхукете - 10,5 дней.

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Тэги: ТАИЛАНД, ПХУКЕТ, ЦИКЛОН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]