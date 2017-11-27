Мощный циклон движется на Пхукет

Мощный циклон движется на тайский Пхукет, на острове ожидаются сильные дожди, сообщает в понедельник портал "Новости Пхукета".

Синоптики сообщают, что зона пониженного давления движется из Южно-Китайского моря. Циклон должен пройти над южным Таиландом (включая Пхукет) в ближайшие дни.

Как сообщает Метеорологический департамент Таиланда (ТМD), сильные дожди на Пхукете и в других южных провинциях ожидаются с 28 ноября по 1 декабря. Волны в Андаманском море могут достигать высоты два-три метра.

Синоптики просят жителей и туристов следить за сообщениями о погоде и быть готовыми к возможным локальным наводнениям.

Ранее губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг распорядился подготовиться к ливням и возможным наводнениям.

Пхукет в 2016 году принял в полтора раза больше российских туристов, чем годом ранее. В общей сложности Таиланд в прошлом году посетили более 1 млн российских туристов, из которых около 50% выбрали для отдыха Пхукет. Средняя продолжительность отдыха россиян на Пхукете - 10,5 дней.