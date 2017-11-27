Суд отказался вернуть дело Улюкаева в прокуратуру

Замоскворецкий суд Москвы в понедельник отказался вернуть в прокуратуру уголовное дело обвиняемого в коррупции бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.

"В удовлетворении ходатайства защиты о возвращении материалов уголовного дела прокурору отказать", - огласила судья Лариса Семенова.

По мнению суда, приведённые защитой обстоятельства не свидетельствуют о наличии нарушений, препятствующих рассмотрению уголовного дела.