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СНГ 27.11.2017 13:28

Суд отказался вернуть дело Улюкаева в прокуратуру

Замоскворецкий суд Москвы в понедельник отказался вернуть в прокуратуру уголовное дело обвиняемого в коррупции бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.

"В удовлетворении ходатайства защиты о возвращении материалов уголовного дела прокурору отказать", - огласила судья Лариса Семенова.

По мнению суда, приведённые защитой обстоятельства не свидетельствуют о наличии нарушений, препятствующих рассмотрению уголовного дела.

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Тэги: РОССИЯ, СУД, УЛЮКАЕВ, ПРОКУРАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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