Премьеры Грузии и Украины обсудили вопросы двусторонних отношений

Углубление взаимоотношений в разных сферах, активизация экономических связей и европейская интеграция государств были главными темами состоявшейся в понедельник беседы премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили с прибывшим в Тбилиси с официальным визитом главой правительства Украины Владимиром Гройсманом.

Как сообщает пресс-служба грузинского премьера, Г.Квирикашвили поблагодарил В.Гройсмана за его первый визит в Грузию и участие в форуме "Шелкового пути".

"Хочу подчеркнуть растущую в последний период динамику отношений между Грузией и Украиной, а также отметить успешный визит президента Украины, который состоялся недавно и важность европейских устремлений наших стран", - заявил Г.Квирикашвили.

Со своей стороны, премьер Украины отметил высокий уровень взаимоотношений между двумя странами.

"Я рад, что нахожусь в Грузии. Хочу с удовлетворением отметить недавний визит президента Порошенко в Грузию и высокий уровень отношений наших стран", - сказал В.Гройсман, выразив уверенность, что нынешний визит будут очередным шагом к углублению двусторонних отношений.