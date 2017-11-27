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СНГ 27.11.2017 13:48

Премьеры Грузии и Украины обсудили вопросы двусторонних отношений

Углубление взаимоотношений в разных сферах, активизация экономических связей и европейская интеграция государств были главными темами состоявшейся в понедельник беседы премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили с прибывшим в Тбилиси с официальным визитом главой правительства Украины Владимиром Гройсманом.

Как сообщает пресс-служба грузинского премьера, Г.Квирикашвили поблагодарил В.Гройсмана за его первый визит в Грузию и участие в форуме "Шелкового пути".

"Хочу подчеркнуть растущую в последний период динамику отношений между Грузией и Украиной, а также отметить успешный визит президента Украины, который состоялся недавно и важность европейских устремлений наших стран", - заявил Г.Квирикашвили.

Со своей стороны, премьер Украины отметил высокий уровень взаимоотношений между двумя странами.

"Я рад, что нахожусь в Грузии. Хочу с удовлетворением отметить недавний визит президента Порошенко в Грузию и высокий уровень отношений наших стран", - сказал В.Гройсман, выразив уверенность, что нынешний визит будут очередным шагом к углублению двусторонних отношений.

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Тэги: ГРУЗИЯ, УКРАИНА, ПРЕМЬЕРЫ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]