Замглавы партии Меркель ожидает начала переговоров о формировании правительственной коалиции в следующем году

Замглавы Христианско-демократического союза Германии - партии канцлера Ангелы Меркель - Джулия Клёкнер считает, что переговоры с Социал-демократической партией о формировании коалиции пройдут только в начале 2018 года, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

В своем заявлении в эфире телеканала ARD она подчеркнула, что в данном случае "аккуратность процесса важнее спешки".

На прошлой неделе сорвались переговоры между консервативным блоком А.Меркель и двумя менее крупными партиями о формировании коалиции. Социал-демократы не поддержали предложение о формировании коалиции, но отметили, что открыты к переговорам.

В случае если переговоры провалятся, Германия столкнется с правительством меньшинства или новыми парламентскими выборами - всего через пару месяцев после голосования 24 сентября 2017 года.