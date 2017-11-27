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Дальнее зарубежье 27.11.2017 14:01

Замглавы партии Меркель ожидает начала переговоров о формировании правительственной коалиции в следующем году

Замглавы Христианско-демократического союза Германии - партии канцлера Ангелы Меркель - Джулия Клёкнер считает, что переговоры с Социал-демократической партией о формировании коалиции пройдут только в начале 2018 года, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

В своем заявлении в эфире телеканала ARD она подчеркнула, что в данном случае "аккуратность процесса важнее спешки".

На прошлой неделе сорвались переговоры между консервативным блоком А.Меркель и двумя менее крупными партиями о формировании коалиции. Социал-демократы не поддержали предложение о формировании коалиции, но отметили, что открыты к переговорам.

В случае если переговоры провалятся, Германия столкнется с правительством меньшинства или новыми парламентскими выборами - всего через пару месяцев после голосования 24 сентября 2017 года.

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Тэги: ФРГ, КОАЛИЦИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]