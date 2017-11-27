Алиев выразил соболезнования Маргвелашвили в связи с трагедией в Батуми

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование грузинскому коллеге Гиоргию Маргвелашвили в связи с многочисленными жертвами в результате пожара в пятизвездочной гостинице "Лео Гранд" в Батуми.

"Весь о жертвах и пострадавших в результате пожара в Батуми глубоко опечалила нас. В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Грузии, желаю выздоровления пострадавшим", - отмечается в тексте соболезнования И.Алиева, опубликованному на сайте азербайджанского лидера.

Пожар в 22-этажном здании "Лео Гранд" начался вечером 24 ноября и продолжался несколько часов. Как сообщают официальные грузинские источники, все 11 жертв пожара погибли от удушья.

По информации родственников погибших, 8 из 11 погибших задохнулись в кабине лифта, который из-за аварийного отключения электроэнергии остановился на одном из этажей.

А.Азизов