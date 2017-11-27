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Происшествия 27.11.2017 13:22

Алиев выразил соболезнования Маргвелашвили в связи с трагедией в Батуми

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование грузинскому коллеге Гиоргию Маргвелашвили в связи с многочисленными жертвами в результате пожара в пятизвездочной гостинице "Лео Гранд" в Батуми.

"Весь о жертвах и пострадавших в результате пожара в Батуми глубоко опечалила нас. В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Грузии, желаю выздоровления пострадавшим", - отмечается в тексте соболезнования И.Алиева, опубликованному на сайте азербайджанского лидера.

Пожар в 22-этажном здании "Лео Гранд" начался вечером 24 ноября и продолжался несколько часов. Как сообщают официальные грузинские источники, все 11 жертв пожара погибли от удушья.

По информации родственников погибших, 8 из 11 погибших задохнулись в кабине лифта, который из-за аварийного отключения электроэнергии остановился на одном из этажей.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]