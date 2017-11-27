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СНГ 27.11.2017 14:05

Назарбаев посетит США в начале 2018 года

Посол Казахстана в США Ержан Казыханов доложил президенту Нурсултану Назарбаеву о ходе подготовки к его визиту в Соединенные Штаты в начале следующего года, сообщила пресс-служба главы государства.

"Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность предстоящей зарубежной поездки, в рамках которой ожидается проведение ряда встреч на высшем уровне и участие в работе Совета Безопасности ООН", - говорится в распространенной в понедельник информации пресс-службы президента.

По итогам встречи глава государства дал ряд поручений.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, США, ПОЕЗДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]