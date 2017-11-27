Назарбаев посетит США в начале 2018 года

Посол Казахстана в США Ержан Казыханов доложил президенту Нурсултану Назарбаеву о ходе подготовки к его визиту в Соединенные Штаты в начале следующего года, сообщила пресс-служба главы государства.

"Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность предстоящей зарубежной поездки, в рамках которой ожидается проведение ряда встреч на высшем уровне и участие в работе Совета Безопасности ООН", - говорится в распространенной в понедельник информации пресс-службы президента.

По итогам встречи глава государства дал ряд поручений.