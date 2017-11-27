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Внешняя политика 27.11.2017 13:29

Глава МИД Коста-Рики примет участие в открытии посольства в Баку

Министр иностранных дел Коста-Рики Мануэль Гонсалес Санс 28-29 ноября посетит с визитом Азербайджан.

"М.Г.Санс 28-29 ноября посетит с визитом Азербайджан, проведет встречу со своим коллегой Эльмаром Мамедъяровым и другими официальными лицами республики", - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Кроме этого, М.Г.Санс примет участие в открытии посольства Коста-Рики в Азербайджане.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КОСТА/РИКА, МИД, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]