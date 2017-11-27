Глава МИД Коста-Рики примет участие в открытии посольства в Баку

Министр иностранных дел Коста-Рики Мануэль Гонсалес Санс 28-29 ноября посетит с визитом Азербайджан.

"М.Г.Санс 28-29 ноября посетит с визитом Азербайджан, проведет встречу со своим коллегой Эльмаром Мамедъяровым и другими официальными лицами республики", - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Кроме этого, М.Г.Санс примет участие в открытии посольства Коста-Рики в Азербайджане.

А.Азизов