Азербайджанский Azer-Turk Bank подключился к сервису Золотая Корона

Азербайджанский "Azer-Turk Bank" присоединился к системе международных денежных переводов «Золотая Корона», отмечается в сообщении системы.
"Azer-Turk Bank стал участником системы "Золотая корона". Теперь отправить и получить мгновенные денежные переводы «Золотая Корона» можно в 12 офисах банка, расположенных в Баку, Гяндже, Ширване, Нахчывани, Габале", - отмечается в сообщении.
Для денежных переводов "Золотая Корона" в пунктах "Azer-Turk Bank" доступны следующие валюты: доллары США, евро, рубли РФ и азербайджанский манат. Тариф на переводы составит 1% от суммы в зависимости от суммы и направления транзакции.
Также в «Azer-Turk Bank» действует специальный тариф 0%, при отправке перевода с конвертацией в другую валюту комиссия за перевод не взимается.
Azer-Turk Bank создан в мае 1995 года и входит в двадцатку ведущих банков страны. Основным акционером является Госкомитет по имущественным вопросам Азербайджана (75%). Акционерами банка также являются турецкий Ziraat Bank, азербайджанская перестраховочная компания «AzRe Tekrarsigorta» и азербайджанская специализированная компания по страхованию жизни «Qala Heyat Sigorta».
Н.Аббасова
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