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Финансы 27.11.2017 13:32

Азербайджанский Azer-Turk Bank подключился к сервису Золотая Корона

Азербайджанский "Azer-Turk Bank" присоединился к системе международных денежных переводов «Золотая Корона», отмечается в сообщении системы.

"Azer-Turk Bank стал участником системы "Золотая корона". Теперь отправить и получить мгновенные денежные переводы «Золотая Корона» можно в 12 офисах банка, расположенных в Баку, Гяндже, Ширване, Нахчывани, Габале", - отмечается в сообщении.

Для денежных переводов "Золотая Корона" в пунктах "Azer-Turk Bank" доступны следующие валюты: доллары США, евро, рубли РФ и азербайджанский манат. Тариф на переводы составит 1% от суммы в зависимости от суммы и направления транзакции.

Также в «Azer-Turk Bank» действует специальный тариф 0%, при отправке перевода с конвертацией в другую валюту комиссия за перевод не взимается.

Azer-Turk Bank создан в мае 1995 года и входит в двадцатку ведущих банков страны. Основным акционером является Госкомитет по имущественным вопросам Азербайджана (75%). Акционерами банка также являются турецкий Ziraat Bank, азербайджанская перестраховочная компания «AzRe Tekrarsigorta» и азербайджанская специализированная компания по страхованию жизни «Qala Heyat Sigorta».

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНК, ПЕРЕВОДЫ, ДЕНЕЖНЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]