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Дальнее зарубежье 27.11.2017 14:11

Генеральный прокурор Каталонии умер спустя неделю после генпрокурора Испании

Генеральный прокурор Каталонии Хосе Мария Ромеро де Техада умер в Барселоне в возрасте 69 лет, сообщает в понедельник сайт газеты "Паис".

Причиной смерти стала пневмония, которая развилась на фоне другой болезни.

В субботу в Аргентине скончался генпрокурор Испании Хосе Мануэль Маса. Он был госпитализирован в больницу Буэнос-Айреса в связи с инфекцией почек. Р.Де Техада в четверг посетил похороны генпрокурора Испании, а в пятницу почувствовал себя плохо.

Генпрокурором Каталонии Р.Де Техада стал в июле 2013 года. В последние месяцы, после проведения референдума о независимости Каталонии, Р.Де Техада поддерживал позицию центральных властей страны, отвергающих идею независимости Каталонии.

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Тэги: ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ, ПРОКУРОР, СМЕРТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]