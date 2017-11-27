Генеральный прокурор Каталонии умер спустя неделю после генпрокурора Испании

Генеральный прокурор Каталонии Хосе Мария Ромеро де Техада умер в Барселоне в возрасте 69 лет, сообщает в понедельник сайт газеты "Паис".

Причиной смерти стала пневмония, которая развилась на фоне другой болезни.

В субботу в Аргентине скончался генпрокурор Испании Хосе Мануэль Маса. Он был госпитализирован в больницу Буэнос-Айреса в связи с инфекцией почек. Р.Де Техада в четверг посетил похороны генпрокурора Испании, а в пятницу почувствовал себя плохо.

Генпрокурором Каталонии Р.Де Техада стал в июле 2013 года. В последние месяцы, после проведения референдума о независимости Каталонии, Р.Де Техада поддерживал позицию центральных властей страны, отвергающих идею независимости Каталонии.