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Это интересно 27.11.2017 14:13

"Мисс Вселенной - 2017" стала 22-летняя девушка из ЮАР

Представительница ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс стала обладательницей короны "Мисс Вселенная - 2017", говорится в официальном аккаунте конкурса в "Твиттере".

Международный конкурс проходил в Лас-Вегасе.

Помимо титула "Мисс Вселенной -2017", 22-летняя Д.Нель-Питерс получила контракт, который предусматривает ежемесячную заработную плату в течение года, а также возможность посещения ряда благотворительных мероприятий. Кроме того, целый год она сможет проживать в люксовых апартаментах в элитном районе Нью-Йорка.

Второе место заняла 22-летняя жительница Колумбии Лаура Гонсалес, третье - 21-летняя представительница Ямайки Давина Беннет.

Победительница этого года приехала из Западно-Капской провинции, расположенной на юго-западе ЮАР. Она получила высшее образование в области делового администрирования в Северо-западном университете ЮАР. На родине она занимается разработкой специальной программы для женщин по самообороне. По ее словам, она решила начать работать в этой сфере после того, как на нее напали, пытаясь ограбить.

После того, как Д.Нель-Питерс вручили титул "Мисс Вселенной - 2017", она поделилась своим виденьем ряда острых проблем, в том числе широко обсуждаемой в СМИ темы сексуальных домогательств со стороны политиков, известных деятелей кино и искусства.

"Если женщины возьмутся за руки и будут держаться вместе, то их ничто не сможет сломить", - сказала представительница ЮАР.

Занявшая второй место Л.Гонсалес также коснулась этой темы, заявив, что "нельзя терпеть никакие виды домогательств как на работе, так и в обществе в целом".

Всего в конкурсе в этом году принимали участие 92 девушки. Россию на одном из самых престижных конкурсов красоты представляла Ксения Александрова.

Согласно правилам "Мисс Вселенной", минимальный возраст для участия в конкурсе - 18 лет, девушки не должны быть замужем или состоять в гражданском браке. Помимо фотосессий и дефиле, жюри проводит специальное интервью с участницами. Также оценивается их благотворительная деятельность.

Конкурс "Мисс Вселенная" проходит с 1952 года. В прошлом году этот титул достался француженке Ирис Миттенар.

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Тэги: МИР, КРАСОТА, КОНКУРС


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