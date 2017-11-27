Таджикский кардиохирург осужден на 5,5 лет за участие в собраниях с угощением пловом, организованных салафитами

В Таджикистане по обвинению в причастности к запрещенному религиозному течению "Салафия" к 5,5 годам лишения свободы приговорен известный кардиохирург Абдумалик Саломов, сообщили в понедельник местные СМИ со ссылкой на суд города Худжанд, административного центра Согдийской области (север страны).

А.Саломов - 41-летний выпускник Таджикского медицинского университета, долгие годы работал в московском Центре сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева и Центральном военном клиническом госпитале им. Вишневского Минобороны РФ. В Москве он защитил кандидатскую диссертацию. В 2015 году А.Саломова пригласили на работу в согдийский областной Центр сердечно-сосудистой хирургии. А.Саломов был задержан в конце сентября.

Суд признал виновным А.Саломова по статье 307, ч.3 (участие в деятельности запрещенных судом экстремистских объединений либо иных организаций, а также оказание им содействия с использованием СМИ, Интернета или иным способом) Уголовного Кодекса Республики Таджикистан.

Проходившие с ним по делу двое сподвижников - Илхом Гаффоров (одноклассник А.Саломова) и Сайдулло Мирзоев (друг доктора), также признаны виновными по вышеуказанной статье, и получили по пять лет.

Отмечается, что все осужденные будут отбывать срок наказания в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее источник в областной прокуратуре сообщил СМИ, что "А.Саломов подозревается в связях с членами запрещенного в Таджикистане движения "Салафия". Он постоянно участвовал в так называемых "махфили палав" (собраниях с угощением пловом), которые организовывали согдийские салафиты".

В октябре родственники А.Саломова обратились за помощью к президенту Таджикистана Эмомали Рахмону.

"Они просят главу государства содействовать справедливому расследованию дела врача со стороны следственных органов. Они не верят его причастность к экстремистской организации", - сообщали местные СМИ.

Адвокат А.Саломова, Бахтиёр Вохидов сообщал, что врач отрицает свою причастность к экстремистским движениям. "Он заявляет, что не имеет отношения ни к одной из незаконных групп, не совершал никакого преступления, и не знает, на каком основании его задержали", - сказал защитник.

Салафизм - направление в исламе, представители которого призывают верующих ориентироваться на пример "праведных предков", "салафов", то есть сподвижников пророка Мухаммеда и их последователей. Основной особенностью салафитов является крайний буквализм в толковании ими исламских источников, а также нетерпимость к инакомыслящим, пропаганда насилия по отношению к несогласным. Часто термин "салафизм" отождествляется с понятием "ваххабизм".

В светских мусульманских странах, в частности в республиках Центральной Азии, "Салафию" считают экстремистским течением.

Верховный суд Таджикистана 8 января 2009 года запретил салафизм на территории республики, а 8 декабря 2014 года решением Верховного суда это течение было признано экстремистским.

Власти Таджикистана заявляют, что большинство участвующих в боевых действиях в Сирии и Ираке на стороне террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) граждан страны являются последователями течения "Салафия".