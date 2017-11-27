Азербайджан в январе-сентябре увеличил доходы от экспорта хлопка в 8 раз

Азербайджан в январе-сентябре 2017 года увеличил экспорт хлопка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 6,4 раза – до 17 тыс. 840,5 тонн, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
"За 9 месяцев текущего года экспортировано 17 тыс. 840,5 тонн хлопка на сумму $26 млн 153,1 тыс. При этом объем экспорта по сравнению с 9 месяцами 2016 года увеличился в 6,4 раза, вырученная сумма от экспорта данной продукции увеличилась в 8,3 раза", - отметили в Госкомстате.
За отчетный период Азербайджан также экспортировал 5,385 тыс. тонн хлопковой пряжи (спад на 32,6%), доходы от ее экспорта составили $12 млн 321,8 тыс. (спад на 17,8%).
Б.Рустамбеков
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