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АПК 27.11.2017 14:25

Азербайджан в январе-сентябре увеличил доходы от экспорта хлопка в 8 раз

Азербайджан в январе-сентябре 2017 года увеличил экспорт хлопка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 6,4 раза – до 17 тыс. 840,5 тонн, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

"За 9 месяцев текущего года экспортировано 17 тыс. 840,5 тонн хлопка на сумму $26 млн 153,1 тыс. При этом объем экспорта по сравнению с 9 месяцами 2016 года увеличился в 6,4 раза, вырученная сумма от экспорта данной продукции увеличилась в 8,3 раза", - отметили в Госкомстате.

За отчетный период Азербайджан также экспортировал 5,385 тыс. тонн хлопковой пряжи (спад на 32,6%), доходы от ее экспорта составили $12 млн 321,8 тыс. (спад на 17,8%).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ХЛОПОК, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]