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Дальнее зарубежье 27.11.2017 14:29

Принц Гарри и Меган Маркл объявили о помолвке

Кенсингтонский дворец сообщил о помолвке принца Уэльского Гарри с американской моделью и актрисой Меган Маркл.

Планируется, что свадьба пройдет весной 2018 года. Помолвка прошла в ноябре, принц Гарри сообщил о своих намерениях королеве Елизавете II и другим членам королевской семьи Великобритании. Кроме того, принц Гарри получил благословение на брак у родителей М.Маркл.

После свадьбы пара будет проживать в одной из резиденций Кенсингтонского дворца.

М.Маркл уже была в браке, в 2011 году она вышла замуж за режиссера Тревора Энгельсона, в 2013 году пара развелась. М.Маркл 36 лет, самая известная роль актрисы - Рейчл Зейн в сериале "Форс-мажоры". С принцем Гарри М.Маркл состоит в отношениях с июля 2016 года.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРИНЦ, ЖЕНИТЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]