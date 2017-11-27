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АПК 27.11.2017 14:31

Прикаспийские государства продлили на 2018 г. запрет на коммерческий вылов осетровых

Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркмения - продлили на 2018 год запрет на коммерческий вылов осетровых в Каспийском море.

Как сообщает Росрыболовство, в Баку завершила работу первая (инаугурационная) сессия комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами.

"Представители всех прикаспийских государств приняли решение об установлении запрета на коммерческий промысел осетровых видов рыб в Каспийском море в 2018 году и договорились, что на второй сессии рассмотрят возможность продления моратория на более длительный период", - говорится в сообщении.

Российскую делегацию возглавлял замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Россия запретила промышленный вылов белуги в Волго-Каспийском бассейне с 2000 года, осетра и севрюги - с 2005 года. К настоящему времени мораторий на промышленный лов осетровых введен в Казахстане, Азербайджане, Иране и Туркмении.

Комиссия по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами создана в соответствии с соглашением, которое было подписано в Астрахани в сентябре 2014 года представителями Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркмении. Весной 2016 года документ был ратифицирован.

Комиссия призвана координировать деятельность по сохранению, воспроизводству, рациональному использованию совместных водных биоресурсов, ежегодно определять общие допустимые уловы и распределять национальные квоты. К полномочиям комиссии относится также регулирование промысла и сохранение совместных водных биологических ресурсов на основе ограничений, которые могут включать запрет промысла в определенных районах и в отношении отдельных видов ресурсов на определенные периоды.

Соглашение предусматривает возможность принятия комиссией решений, обязательных для исполнения государствами - участниками соглашения.

Каспийское море - самый богатый в мире водоем по численности и видовому разнообразию осетровых. Максимальные уловы осетровых здесь отмечались в начале ХХ века - 39,4 тыс. тонн и в конце 1970-х годов - 27,4 тыс. тонн. Резкое сокращение численности осетровых началось с 1991 года.

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Тэги: КАСПИЙ, ОСЕТРОВЫЕ, ЗАПРЕТ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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