Прикаспийские государства продлили на 2018 г. запрет на коммерческий вылов осетровых

Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркмения - продлили на 2018 год запрет на коммерческий вылов осетровых в Каспийском море.

Как сообщает Росрыболовство, в Баку завершила работу первая (инаугурационная) сессия комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами.

"Представители всех прикаспийских государств приняли решение об установлении запрета на коммерческий промысел осетровых видов рыб в Каспийском море в 2018 году и договорились, что на второй сессии рассмотрят возможность продления моратория на более длительный период", - говорится в сообщении.

Российскую делегацию возглавлял замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Россия запретила промышленный вылов белуги в Волго-Каспийском бассейне с 2000 года, осетра и севрюги - с 2005 года. К настоящему времени мораторий на промышленный лов осетровых введен в Казахстане, Азербайджане, Иране и Туркмении.

Комиссия по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами создана в соответствии с соглашением, которое было подписано в Астрахани в сентябре 2014 года представителями Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркмении. Весной 2016 года документ был ратифицирован.

Комиссия призвана координировать деятельность по сохранению, воспроизводству, рациональному использованию совместных водных биоресурсов, ежегодно определять общие допустимые уловы и распределять национальные квоты. К полномочиям комиссии относится также регулирование промысла и сохранение совместных водных биологических ресурсов на основе ограничений, которые могут включать запрет промысла в определенных районах и в отношении отдельных видов ресурсов на определенные периоды.

Соглашение предусматривает возможность принятия комиссией решений, обязательных для исполнения государствами - участниками соглашения.

Каспийское море - самый богатый в мире водоем по численности и видовому разнообразию осетровых. Максимальные уловы осетровых здесь отмечались в начале ХХ века - 39,4 тыс. тонн и в конце 1970-х годов - 27,4 тыс. тонн. Резкое сокращение численности осетровых началось с 1991 года.