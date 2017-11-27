Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 7 человек, еще 18 пострадали – МВД

Семь человек погибли в результате произошедших в выходные дни на территории Азербайджана 15 дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.
Еще 18 человек пострадали в результате ДТП.
В субботу и воскресенье на территории республики было зафиксировано 146 преступлений, 17 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".
По подозрению в совершении преступлений органами правопорядка задержано в выходные дни 51 человек.
Зафиксировано шесть фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Р.Бабаев
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