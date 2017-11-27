Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 7 человек, еще 18 пострадали – МВД

Семь человек погибли в результате произошедших в выходные дни на территории Азербайджана 15 дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

Еще 18 человек пострадали в результате ДТП.

В субботу и воскресенье на территории республики было зафиксировано 146 преступлений, 17 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органами правопорядка задержано в выходные дни 51 человек.

Зафиксировано шесть фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Р.Бабаев