Ассоциация участников фондового рынка Азербайджана (AFBIA) на общем собрании 24 ноября обсудила итоги деятельности в 2017 году, отмечает Национальный депозитарный центр (НДЦ).

"На общем собрании 24 ноября члены AFBIA обсудили отчет о деятельности в 2017 году и обновленный сайт организации", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, члены Ассоциации обсудили предложения в рамках реализации "Стратегической дорожной карты".

AFBIA создана в 2007 году.

А.Азизов