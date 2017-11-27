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Финансы 27.11.2017 15:26

Члены AFBIA обсудили предложения в рамках "дорожной карты"

Ассоциация участников фондового рынка Азербайджана (AFBIA) на общем собрании 24 ноября обсудила итоги деятельности в 2017 году, отмечает Национальный депозитарный центр (НДЦ).

"На общем собрании 24 ноября члены AFBIA обсудили отчет о деятельности в 2017 году и обновленный сайт организации", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, члены Ассоциации обсудили предложения в рамках реализации "Стратегической дорожной карты".

AFBIA создана в 2007 году.

А.Азизов

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Тэги: AFBIA, ЗАСЕДАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]