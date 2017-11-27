Число жертв наводнения в Греции выросло до 23 человек

Спасатели в Греции обнаружили тело последнего человека, числившегося пропавшим после произошедших ранее в ноябре наводнений, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ.

Таким образом, число жертв наводнений в Аттике выросло до 23 человек.

Это самое тяжелое наводнение в Греции с 1977 года, когда в Афинах из-за затопления погибли 37 человек.