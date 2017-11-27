Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0272 RUR   0.0291 GBR   2.2644 TRY   0.431

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.95 Brent   63.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 30 Ноя 1 Дек 12°

Дальнее зарубежье 27.11.2017 16:02

Число жертв наводнения в Греции выросло до 23 человек

Спасатели в Греции обнаружили тело последнего человека, числившегося пропавшим после произошедших ранее в ноябре наводнений, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ.

Таким образом, число жертв наводнений в Аттике выросло до 23 человек.

Это самое тяжелое наводнение в Греции с 1977 года, когда в Афинах из-за затопления погибли 37 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРЕЦИЯ, НАВОДНЕНИЕ, ЖЕРТВЫ, РОСТ


Похожие новости


16 человек погибли при наводнении в пригороде Афин, один - пропал без вести В Афинах проливные дожди вызвали наводнение, какого не было больше 50 лет - ТВ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]