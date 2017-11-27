Зарплаты сотрудников БГУ повышаются с 1 декабря

Зарплаты сотрудников Бакинского государственного университета (БГУ) будут увеличены с 1 декабря 2017 года, сообщает отдел прессы и информации вуза.

«На расширенном заседании ректората Бакинского государственного университета (БГУ), прошедшего 24 ноября 2017 года, было принято решение об очередном повышении заработной платы всех сотрудников университета. Прибавка в размере до 130 манатов в месяц коснется зарплаты свыше 3 тыс. сотрудников вуза», - говорится в сообщении.

Согласно принятому решению, с 1 декабря повышается зарплата руководящего состава административного управления, деканов, заместителей деканов, заведующих кафедр, профессоров и доцентов, старших преподавателей и преподавателей, научных работников БГУ, а также других сотрудников, в том числе коллектива лицея «Молодые таланты».

«Кроме того, ежегодно во всех кафедрах проводятся заседания, на которых подробно анализируется научная, учебная и общественная деятельности каждого преподавателя за последние три года. С учетом итогов анкетного опроса среди студентов, зарплаты отличившихся сотрудников кафедр до конца текущего года путем дифференциации увеличиваются на 100 манатов, и этот процесс охватывает примерно 300 сотрудников БГУ», - сообщается в информации.

Р.Бабаев