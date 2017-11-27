Зарплаты сотрудников БГУ повышаются с 1 декабря

Зарплаты сотрудников Бакинского государственного университета (БГУ) будут увеличены с 1 декабря 2017 года, сообщает отдел прессы и информации вуза.
«На расширенном заседании ректората Бакинского государственного университета (БГУ), прошедшего 24 ноября 2017 года, было принято решение об очередном повышении заработной платы всех сотрудников университета. Прибавка в размере до 130 манатов в месяц коснется зарплаты свыше 3 тыс. сотрудников вуза», - говорится в сообщении.
Согласно принятому решению, с 1 декабря повышается зарплата руководящего состава административного управления, деканов, заместителей деканов, заведующих кафедр, профессоров и доцентов, старших преподавателей и преподавателей, научных работников БГУ, а также других сотрудников, в том числе коллектива лицея «Молодые таланты».
«Кроме того, ежегодно во всех кафедрах проводятся заседания, на которых подробно анализируется научная, учебная и общественная деятельности каждого преподавателя за последние три года. С учетом итогов анкетного опроса среди студентов, зарплаты отличившихся сотрудников кафедр до конца текущего года путем дифференциации увеличиваются на 100 манатов, и этот процесс охватывает примерно 300 сотрудников БГУ», - сообщается в информации.
Р.Бабаев
Глава ИВ Гянджи стал кавалером ордена «За службу Родине» II степени
Дорохин освобожден от должности посла РФ в Азербайджане
Глава МИД Коста-Рики примет участие в открытии посольства в Баку
Проект закона ЕС о входящих газопроводах вызывает вопросы экспертов
Нефть дешевеет в ожидании заседания ОПЕК, Brent торгуется у $63,5 за баррель
Президент Алиев утвердил Госпрограмму развития шелководства в Азербайджане до 2026г
Проект улучшения системы водоснабжения Хачмаза и Хызы будет завершен летом 2018г
Счетпалата при проверке ИВ Лянкярана по строительству объектов на около 62 млн манатов выявила нарушения и недостатки
Войска Нахчыванского гарнизона продолжают выполнять задачи в рамках командно-штабных военных игр
Трамп предложил устроить конкурс на "самые нечестные" СМИ в США
Отказ США от отправки оружия сирийским курдам это уступка Анкаре и сигнал об отказе выдавать ей Гюлена - эксперт
Блок ХДС/ХСС готов к переговорам с социал-демократами - Меркель
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Расширенная сеть LTE Nar теперь доступна в регионах страны
Caspian Energy благодарит SOCAR
Семинар для учителей русского языка состоялся в Ленкорани. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ