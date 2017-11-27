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Дальнее зарубежье 27.11.2017 16:10

Канадско-казахстанский хакер может признать вину во взломе Yahoo в ходе суда - СМИ

Один из обвиняемых во взломе серверов Yahoo Карим Баратов, как ожидается, признает вину во вторник в рамках судебного заседания о смене позиции защиты в суде по северному округу Калифорнии, пишет The Wall Street Journal.

22-летний К.Баратов - гражданин одновременно Канады и Казахстана - был арестован в Торонто в марте этого года. Ему предъявлены обвинения в сговоре с двумя сотрудниками ФСБ и третьи лицом с целью несанкционированного доступа к серверам и данным Yahoo.

Адвокат обвиняемого и ведущий дело прокурор в Сан-Франциско отказались давать комментарии.

Между тем источники WSJ подтверждают, что К.Баратов после длительных переговоров его защитника с прокуратурой признает обвинения. Условия сделки со следствием пока неизвестны.

В ходе предварительных слушаний К.Баратов заявил, что не признает свою вину по всем пунктам обвинения.

В обвинительном заключении федеральной прокуратуры США утверждается, что сотрудники ФСБ Игорь Сущин и Дмитрий Докучаев нашли хакеров для взлома Yahoo, заплатили им и руководили их действиями. Обвинения также выдвинуты против гражданина РФ Алексея Белана.

В дальнейшем полученные данные с серверов Yahoo использовались для доступа к учетным записям в Yahoo и других системах, которые принадлежали российским журналистам, госслужащим и дипломатам США и РФ, а также сотрудникам компаний в банковской и финансовой сфере и транспортной отрасли.

Роль К.Баратов в этой схеме была невелика, считают в прокуратуре. Ему поручался взлом учетных записей лиц, которые заинтересовали нарушителей, в других системах, включая Google. В общей сложности он взломал около 80 таких аккаунтов, вознаграждение за успешное выполнение задания составляло около $100, утверждают обвинители.

Всего хакеры получили доступ к данным 500 млн пользователей Yahoo.

Yahoo теперь входит в состав Verizon Communications Inc.

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Тэги: США, YAHOO, ВЗЛОМ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]