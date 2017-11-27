Канадско-казахстанский хакер может признать вину во взломе Yahoo в ходе суда - СМИ

Один из обвиняемых во взломе серверов Yahoo Карим Баратов, как ожидается, признает вину во вторник в рамках судебного заседания о смене позиции защиты в суде по северному округу Калифорнии, пишет The Wall Street Journal.

22-летний К.Баратов - гражданин одновременно Канады и Казахстана - был арестован в Торонто в марте этого года. Ему предъявлены обвинения в сговоре с двумя сотрудниками ФСБ и третьи лицом с целью несанкционированного доступа к серверам и данным Yahoo.

Адвокат обвиняемого и ведущий дело прокурор в Сан-Франциско отказались давать комментарии.

Между тем источники WSJ подтверждают, что К.Баратов после длительных переговоров его защитника с прокуратурой признает обвинения. Условия сделки со следствием пока неизвестны.

В ходе предварительных слушаний К.Баратов заявил, что не признает свою вину по всем пунктам обвинения.

В обвинительном заключении федеральной прокуратуры США утверждается, что сотрудники ФСБ Игорь Сущин и Дмитрий Докучаев нашли хакеров для взлома Yahoo, заплатили им и руководили их действиями. Обвинения также выдвинуты против гражданина РФ Алексея Белана.

В дальнейшем полученные данные с серверов Yahoo использовались для доступа к учетным записям в Yahoo и других системах, которые принадлежали российским журналистам, госслужащим и дипломатам США и РФ, а также сотрудникам компаний в банковской и финансовой сфере и транспортной отрасли.

Роль К.Баратов в этой схеме была невелика, считают в прокуратуре. Ему поручался взлом учетных записей лиц, которые заинтересовали нарушителей, в других системах, включая Google. В общей сложности он взломал около 80 таких аккаунтов, вознаграждение за успешное выполнение задания составляло около $100, утверждают обвинители.

Всего хакеры получили доступ к данным 500 млн пользователей Yahoo.

Yahoo теперь входит в состав Verizon Communications Inc.