Канадско-казахстанский хакер может признать вину во взломе Yahoo в ходе суда - СМИ

Один из обвиняемых во взломе серверов Yahoo Карим Баратов, как ожидается, признает вину во вторник в рамках судебного заседания о смене позиции защиты в суде по северному округу Калифорнии, пишет The Wall Street Journal.
22-летний К.Баратов - гражданин одновременно Канады и Казахстана - был арестован в Торонто в марте этого года. Ему предъявлены обвинения в сговоре с двумя сотрудниками ФСБ и третьи лицом с целью несанкционированного доступа к серверам и данным Yahoo.
Адвокат обвиняемого и ведущий дело прокурор в Сан-Франциско отказались давать комментарии.
Между тем источники WSJ подтверждают, что К.Баратов после длительных переговоров его защитника с прокуратурой признает обвинения. Условия сделки со следствием пока неизвестны.
В ходе предварительных слушаний К.Баратов заявил, что не признает свою вину по всем пунктам обвинения.
В обвинительном заключении федеральной прокуратуры США утверждается, что сотрудники ФСБ Игорь Сущин и Дмитрий Докучаев нашли хакеров для взлома Yahoo, заплатили им и руководили их действиями. Обвинения также выдвинуты против гражданина РФ Алексея Белана.
В дальнейшем полученные данные с серверов Yahoo использовались для доступа к учетным записям в Yahoo и других системах, которые принадлежали российским журналистам, госслужащим и дипломатам США и РФ, а также сотрудникам компаний в банковской и финансовой сфере и транспортной отрасли.
Роль К.Баратов в этой схеме была невелика, считают в прокуратуре. Ему поручался взлом учетных записей лиц, которые заинтересовали нарушителей, в других системах, включая Google. В общей сложности он взломал около 80 таких аккаунтов, вознаграждение за успешное выполнение задания составляло около $100, утверждают обвинители.
Всего хакеры получили доступ к данным 500 млн пользователей Yahoo.
Yahoo теперь входит в состав Verizon Communications Inc.
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