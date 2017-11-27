Глава МИД Ирана посетит Армению

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф во вторник нанесет визит в Армению.

Как сообщает посольство Ирана в Ереване, в рамках визита Дж.Зариф встретится с президентом Армении Сержем Саргсяном, премьер-министром Кареном Карапетяном и главой МИД Эдвардом Налбандяном.