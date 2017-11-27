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Финансы 27.11.2017 16:13

Министр экономики Азербайджана и глава турецкого Ziraat Bankası обсудили планы по расширению деятельности азербайджанской "дочки"

Турецкий Ziraat Bankası презентовал министру экономики Азербайджана Шахину Мустафаеву планы по расширению деятельности азербайджанского "дочернего банка" - ОАО «Ziraat Bank Azerbaycan».

"Министр экономики Шахиг Мустафаев провел встречу с главой ОАО «Ziraat Bank Azerbaycan» Авни Дамирчи, на которой обсуждались вопросы расширения азербайджано-турецких экономических связей", - отмечается в сообщении Минэкономики.

Кроме этого, стороны на встрече также провели обмен мнениями по расширению деятельности Ziraat Bank Azerbaycan.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал 30 декабря 2014 года лицензию ОАО «Ziraat Bank Azerbaycan» на банковскую деятельность. Банк уже объявил о планах в 2018 году открыть три новых филиала в Азербайджане.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНК, ПЛАНЫ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]