Турецкий Ziraat Bankası презентовал министру экономики Азербайджана Шахину Мустафаеву планы по расширению деятельности азербайджанского "дочернего банка" - ОАО «Ziraat Bank Azerbaycan».
"Министр экономики Шахиг Мустафаев провел встречу с главой ОАО «Ziraat Bank Azerbaycan» Авни Дамирчи, на которой обсуждались вопросы расширения азербайджано-турецких экономических связей", - отмечается в сообщении Минэкономики.
Кроме этого, стороны на встрече также провели обмен мнениями по расширению деятельности Ziraat Bank Azerbaycan.
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал 30 декабря 2014 года лицензию ОАО «Ziraat Bank Azerbaycan» на банковскую деятельность. Банк уже объявил о планах в 2018 году открыть три новых филиала в Азербайджане.
А.Азизов
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