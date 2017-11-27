Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0272 RUR   0.0291 GBR   2.2644 TRY   0.431

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.95 Brent   63.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 30 Ноя 1 Дек 12°

Туризм 27.11.2017 16:15

Азербайджан представил Германии пакет предложений по сотрудничеству в сфере туризма на 2018 год

Азербайджан представил Германии пакет предложений по развитию сотрудничества в туристической сфере в 2018 году, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма республики.

«На седьмом заседании Азербайджано-Германской Рабочей группы высокого уровня в Берлине азербайджанская сторона представила предложения по развитию сотрудничества в сфере туризма в 2018 году», - сказано в сообщении.

На мероприятии были отмечены реализуемые Германским обществом международного сотрудничества (GIZ) в западном регионе Азербайджана проекты «Развитие частного сектора и профессиональное образование» и «Поддержка местному и региональному развитию в Гянджа-Газахском экономическом районе».

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГЕРМАНИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, ТУРИЗМ


Похожие новости


Азербайджан и Германия в ноябре проведут очередное заседание рабгруппы высшего уровня по экономическим вопросам Баку и Берлин провели штабные переговоры – Минобороны Азербайджана Президент Азербайджана сделал запись в "Книгу скорби" в связи с кончиной Гельмута Коля Алиев выразил соболезнования Меркель в связи с кончиной Коля Штайнмайер приветствует стремление Баку наладить сотрудничество с Брюсселем посредством новой платформы Берлин намерен и дальше поддерживать Баку в диверсификации экономики и развития демократии – глава МИД Германии

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]