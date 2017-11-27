Азербайджан представил Германии пакет предложений по сотрудничеству в сфере туризма на 2018 год

Азербайджан представил Германии пакет предложений по развитию сотрудничества в туристической сфере в 2018 году, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма республики.

«На седьмом заседании Азербайджано-Германской Рабочей группы высокого уровня в Берлине азербайджанская сторона представила предложения по развитию сотрудничества в сфере туризма в 2018 году», - сказано в сообщении.

На мероприятии были отмечены реализуемые Германским обществом международного сотрудничества (GIZ) в западном регионе Азербайджана проекты «Развитие частного сектора и профессиональное образование» и «Поддержка местному и региональному развитию в Гянджа-Газахском экономическом районе».

Р.Бабаев