Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0272 RUR   0.0291 GBR   2.2644 TRY   0.431

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.95 Brent   63.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 30 Ноя 1 Дек 12°

Дальнее зарубежье 27.11.2017 16:49

ХАМАС отвергает требование ФАТХ сложить оружие и угрожает захватить Западный берег Иордана

Палестинское движение ХАМАС заявило о намерении активизировать свою деятельность на Западном берегу реки Иордан в ответ на требование группировки ФАТХ сложить оружие для начала процесса примирения, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Один из руководителей ХАМАС Халиль аль-Хайя заявил, что оружие группировки "не может быть разделено или передано кому-либо в рамках любого диалога".

Группировка ХАМАС вытеснила ФАТХ с территории сектора Газа в 2007 году. В октябре 2017 года они заключили соглашение о начале процесса примирения, в рамках которого ХАМАС должно перейти под контроль руководителя ФАТХ Махмуда Аббаса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЛИЖВОСТОК, ХАМАС, РАЗОРУЖЕНИЕ, ОТКАЗ


Похожие новости


Палестинский лидер обвинил ХАМАС в попытках подорвать национальное единство Израиль авиаударом уничтожил в Газе трех командиров ХАМАС В ХАМАС отказываются от прекращения обстрелов Израиля - СМИ ХАМАС продолжает консультации о возможном прекращении огня с Израилем - газета ХАМАС укрепляет границу Газы для предотвращения атак против израильтян ХАМАС призывает мусульман отказаться от посещения Иерусалима

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]