ХАМАС отвергает требование ФАТХ сложить оружие и угрожает захватить Западный берег Иордана

Палестинское движение ХАМАС заявило о намерении активизировать свою деятельность на Западном берегу реки Иордан в ответ на требование группировки ФАТХ сложить оружие для начала процесса примирения, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".
Один из руководителей ХАМАС Халиль аль-Хайя заявил, что оружие группировки "не может быть разделено или передано кому-либо в рамках любого диалога".
Группировка ХАМАС вытеснила ФАТХ с территории сектора Газа в 2007 году. В октябре 2017 года они заключили соглашение о начале процесса примирения, в рамках которого ХАМАС должно перейти под контроль руководителя ФАТХ Махмуда Аббаса.
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