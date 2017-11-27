ХАМАС отвергает требование ФАТХ сложить оружие и угрожает захватить Западный берег Иордана

Палестинское движение ХАМАС заявило о намерении активизировать свою деятельность на Западном берегу реки Иордан в ответ на требование группировки ФАТХ сложить оружие для начала процесса примирения, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Один из руководителей ХАМАС Халиль аль-Хайя заявил, что оружие группировки "не может быть разделено или передано кому-либо в рамках любого диалога".

Группировка ХАМАС вытеснила ФАТХ с территории сектора Газа в 2007 году. В октябре 2017 года они заключили соглашение о начале процесса примирения, в рамках которого ХАМАС должно перейти под контроль руководителя ФАТХ Махмуда Аббаса.