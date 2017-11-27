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Бизнес и законодательство 27.11.2017 16:33

Минналогов Азербайджана обвиняет сеть Forte kids и Forte fashion в незаконной деятельности 4 из 5 магазинов одежды

Министерство налогов Азербайджана выявила финансовые нарушения в деятельности сети магазинов, действующих под брендом "Forte kids" и "Forte fashion", отмечается в сообщении ведомства.

"Министерство налогов провело в Хатаинском и Ясамальском районах Баку оперативные мероприятия, с целью выявления объектов, не состоящих на налоговом учете", - отмечается в сообщении.

В результате этих мер была выявлена сеть магазинов одежды под брендом "Forte kids" и "Forte fashion", которая осуществляла незаконную предпринимательскую деятельность.

"В частности, было установлено, что 4 из 5 магазинов этой сети действуют незаконно, общая площадь этих объектов составляет 700 кв. метров, у них имеются неучтенные товары на общую сумму 729,266 тыс. манатов", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, в магазинах сети работали 15 человек, с которыми не были заключены трудовые договора.

А.Азизов

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Тэги: МИННАЛОГОВ, ОБЪЕКТЫ, НАРУШЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]