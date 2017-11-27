В Зимбабве в день рождения Мугабе будут праздновать Национальный день молодежи

День рождения бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе - 21 февраля - станет национальным праздником в стране, сообщает в понедельник местная газета "Херальд".

Праздник получил название - Национальный день молодежи Роберта Габриэля Мугабе.

Правительство приняло такое решение еще в августе 2017 года, однако официальная публикация в правительственной газете Зимбабве состоялась только в конце прошлой недели 24 ноября.

Ранее в день рождения Р.Мугабе в стране проводились мероприятия в рамках "Движения 21 февраля", посвященные принципам и идеям Р.Мугабе.

Ранее Эммерсон Мнангагва, вступивший в должность президента Зимбабве 24 ноября, заявил, что для него Р.Мугабе остается "отцом, учителем, товарищем по оружию и лидером".

В середине ноября военные, выступавшие в поддержку бывшего вице-президента Э.Мнангагвы после его отстранения от этой должности, объявили о взятии под контроль ситуации в Зимбабве. Члены правящей партии ЗАНУ-ПФ и оппозиция потребовали от 93-летнего Р.Мугабе уйти в отставку, однако он не соглашался покинуть пост президента до 21 ноября.

Представитель армии Зимбабе заявлял, что военные своими действиями пытаются "остановить ухудшающуюся социальную и экономическую ситуацию в стране". По его словам, бывшего лидера страны Р.Мугабе "окружали преступники, которые совершают действия, наносящие государству социальный и экономический вред". Также военнослужащие отрицали попытку свергнуть бывшего президента.

В итоге после 37 лет на посту президента Р.Мугабе подал в отставку, а пост президента занял Э.Мнангагва.