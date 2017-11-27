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Транспорт и связь 27.11.2017 16:36

Азербайджан предложил африканским странам сотрудничество в космической сфере

Баку выразил готовность к сотрудничеству в космической области со странами африканского континента, сообщает пресс-служба посольства Азербайджана в Эфиопии.

«Представители ОАО «Azerkosmos» на прошедшем в столице Эфиопии Аддис-Абебе II заседании Специализированного комитета по коммуникациям и информационным технологиям Африканского Союза заявили о своем желании сотрудничать с африканскими государствами в космической сфере», - говорится в сообщении.

Участники мероприятия были ознакомлены с возможностями Azerkosmos и представляемыми обществом услугами.

В рамках заседания глава Azerkosmos Рашад Набиев провел ряд двусторонних встреч с главой Комиссии Африканского Союза по делам инфраструктуры и энергетики Амани Абу-Зейдом и руководителями соответствующих ведомств Конго, Судана, Эфиопии, Ганы.

«На проведенных встречах Р.Набиев отметил, что азербайджанские космические спутники «Azerspace-1» və «Azerspace-2» способны представить высокий уровень услуг африканским государствам, в том числе обеспечить Интернет-услуги самым высокогорным регионам материка», - сообщает посольство.

Р.Бабаев

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Тэги: АФРИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО, КОСМОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]