Азербайджан предложил африканским странам сотрудничество в космической сфере

Баку выразил готовность к сотрудничеству в космической области со странами африканского континента, сообщает пресс-служба посольства Азербайджана в Эфиопии.
«Представители ОАО «Azerkosmos» на прошедшем в столице Эфиопии Аддис-Абебе II заседании Специализированного комитета по коммуникациям и информационным технологиям Африканского Союза заявили о своем желании сотрудничать с африканскими государствами в космической сфере», - говорится в сообщении.
Участники мероприятия были ознакомлены с возможностями Azerkosmos и представляемыми обществом услугами.
В рамках заседания глава Azerkosmos Рашад Набиев провел ряд двусторонних встреч с главой Комиссии Африканского Союза по делам инфраструктуры и энергетики Амани Абу-Зейдом и руководителями соответствующих ведомств Конго, Судана, Эфиопии, Ганы.
«На проведенных встречах Р.Набиев отметил, что азербайджанские космические спутники «Azerspace-1» və «Azerspace-2» способны представить высокий уровень услуг африканским государствам, в том числе обеспечить Интернет-услуги самым высокогорным регионам материка», - сообщает посольство.
Р.Бабаев
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