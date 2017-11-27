Samsung разработала графеновый аккумулятор с высокой емкостью и скоростью зарядки

Южнокорейская компания Samsung Electronics разработала новый аккумулятор для мобильных устройств на основе графена, емкость которого на 45% выше, чем у литий-полимерных аналогов, при этом заряжается он в пять раз быстрее.

Как говорится в сообщении компании, специалисты Института передовых технологий Samsung (SAIT) успешно синтезировали графеновые "шарики", которые позволяют оптимизировать работу литий-ионных аккумуляторов. Так, батарея мобильного телефона на их основе полностью заряжается за 12 минут, тогда как самым современным существующим аккумуляторам в массовом производстве требуется не менее часа.

В перспективе графеновые аккумуляторы также можно будет использовать в электромобилях. Они продемонстрировали стабильность работы при температурах до 60 градусов Цельсия.

Графен - модификация углерода, в которой его атомы образуют "пленку" толщиной в один атом, обладает большой механической жесткостью и рекордно высокой теплопроводностью. Открыт в 2004 году работавшими в Манчестерском университете физиками Андреем Геймом и Константином Новоселовым.

Samsung активизировала вложения в разработку новых технологий после неудачи с Galaxy Note 7 в прошлом году - отзыв и снятие с производства смартфонов, которые были подвержены возгоранию и могли спонтанно взорваться, обошлись ей в $5 млрд .

SAIT нашла возможность использования кремния для синтеза графена в форме трехмерного попкорна и применения полученных шариков в усовершенствованных аккумуляторах.

Samsung подала патентные заявки на эту технологию в США и Южной Корее.