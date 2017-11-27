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Дальнее зарубежье 27.11.2017 17:50

Сирийская правительственная делегация задерживается с вылетом в Женеву для участия в межсирийских переговорах - газета

Делегация, которая должна представлять сирийское правительство на межсирийских переговорах, в понедельник задерживается с вылетом в Женеву, сообщает сирийская независимая газета "Аль-Ватан" со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По информации источников газеты, задержка связана с тем, что Дамаск недоволен итоговым заявлением прошедших на прошлой неделе переговоров оппозиции в Эр-Рияде.

Целью переговоров было формирование общей позиции оппозиционеров в преддверии межсирийских переговоров в Женеве.

Как уточняет издание, сирийская оппозиция, в частности, выступила за отставку сирийского президента Башара Асада перед началом переходного процесса в стране.

Другие сирийские СМИ пока не подтверждают сведения "Аль-Ватан".

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Тэги: СИРИЯ, ДЕЛЕГАЦИЯ, ЗАДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]