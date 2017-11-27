Сирийская правительственная делегация задерживается с вылетом в Женеву для участия в межсирийских переговорах - газета

Делегация, которая должна представлять сирийское правительство на межсирийских переговорах, в понедельник задерживается с вылетом в Женеву, сообщает сирийская независимая газета "Аль-Ватан" со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По информации источников газеты, задержка связана с тем, что Дамаск недоволен итоговым заявлением прошедших на прошлой неделе переговоров оппозиции в Эр-Рияде.

Целью переговоров было формирование общей позиции оппозиционеров в преддверии межсирийских переговоров в Женеве.

Как уточняет издание, сирийская оппозиция, в частности, выступила за отставку сирийского президента Башара Асада перед началом переходного процесса в стране.

Другие сирийские СМИ пока не подтверждают сведения "Аль-Ватан".