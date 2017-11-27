Caspian Energy благодарит SOCAR

Первый заместитель председателяCaspianEuropeanClubТельман Алиев благодарит президентаSOCARРовнага Абдуллаева за теплые слова и пожелания, которые были изложены в письме направленном на имя руководстваCaspian Energy International Group и Caspian European Club.

В письме, адресованном руководствуSOCAR, Тельман Алиев отметил важность деятельностиSOCARв стране и в регионе и значимую роль в современной истории Азербайджана. «Вразные периоды современной истории Азербайджана, именно сSOCAR былисвязаны позитивные результаты в энергетической и экономической сферах. Каждое достижение SOCAR это победа Азербайджана и результат нефтегазовой стратегии основанной Общенациональным Лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым, которая успешно реализуется под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева.Мы относимся с пониманием к тому, что определенный периодSOCARне сможет оказывать спонсорскую поддержку международным мероприятиям, организуемымCaspian Energy International Media Group иCaspianEuropeanClubв Азербайджане и далеко за его пределами. Речь идет о мероприятиях форматаCEO Lunch, международныхCaspianEnergyForumи Caspian American Forum и других мероприятиях, которые планируется провести в течение ближайших двух лет в Грузии, Турции, Греции, Казахстане, Италии, Албании, Хорватии, Венгрии, Болгарии, Латвии, Литве, Эстонии и других странах с участием глав государств и правительств этих стран», - сказал Тельман Алиев.

По мнению Тельмана Алиева, именно сейчас,когда внешние силы объединились против SOCAR, для того, чтобы сорвать реализацию проекта ТАР и других проектов,которые подчеркивают значимую роль Азербайджана в качестве гаранта энергетической безопасности Европы,мы не имеем морального права отменять эти мероприятия и должны быть рядом с локомотивом нашей экономики.«В связи с этим мыприняли решение, что все эти мероприятия будут организованы на средства, привлеченные за счет местных и зарубежных инвесторов и спонсоров. На каждом из организуемых нами мероприятий, руководствуSOCARбудет предоставлена возможность выступить с презентацией о своей деятельности и международных проектах, которые на протяжении многих летSOCARреализует по инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева», - отметил Тельман Алиев.

Мыпродолжим оказывать максимальную информационную поддержку проектам, реализуемым SOCAR, как это было на протяжении 18 лет деятельности Caspian Energy. Информационную поддержку мы будемоказыватькак на своих платформах, так и на международных форумах, выставках иинтернет-порталах наших многочисленных партнеров.

Также в письме-обращении президентуSOCAR, Тельман Алиев поблагодарил Ровнага Абдуллаева за то, что он встретился с предпринимателями, главами компаний и организаций в рамках обеда организованного азербайджано-американской торговой палатой.

По его словам, более 50% компаний участников данного обеда, являющихсяCaspianEuropeanClubприняли участие в данной исторической встрече и имели уникальную возможность неформального общения с руководствомSOCAR, задали интересующие их вопросы и получили исчерпывающие ответы.

Тельман Алиев выразил надежду на то, что данные встречи продолжатся и в других форматах и станут традиционными, а также будут служить развитию диалога бизнес-власть, основу, которой заложил Общенациональный Лидер Азербайджана Гейдар Алиев.



«Мы желаем руководству SOCAR успешной реализации всех проектов, а также максимально высоких позиций в мировых рейтингах. Также мы выражаем надежду, что все проблемы и препятствия на пути SOCAR будут преодолены в максимально короткие сроки, о чем мы с удовольствием расскажем читателям журнала Caspian Energy в 70-ти странах мира», - завершил Тельман Алиев.